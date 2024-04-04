Президент Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учёта и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

Законопроект должен был предусматривать передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах: Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

Предлагалось, чтобы военное ведомство получило доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных.

Вся соответствующая информация должна содержаться в электронном кабинете военнообязанного.

Также этот законопроект призван упростить получение статуса участника боевых действий, чтобы его можно было оформить на основании справки в электронном виде о непосредственном участии лица в защите государства.

Минобороны отмечало, что законопроект №10062 является «критически важным для обороноспособности Украины», ведь реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведёт услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Министерство надеется на создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим, а также обеспечить создание и использование цифрового военного-учётного документа (сертификата).

Предполагается создать портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Также благодаря этому закону Минобороны планирует усилить киберзащиту и размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного призывного возраста в украинскую армию с 27 до 25 лет.

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