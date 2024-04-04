В Одессе из-за шторма разрушен спуск к пляжу «Золотой берег»

Управление инженерной защиты территории города и развития побережья совместно с представителями Коммунального предприятия «Побережье Одессы» провело обследование спуска, ведущего к пляжу «Золотой берег» в районе 16-й станции Большого Фонтана.

В ходе обследования выявлено, что в результате штормов произошёл подмыв железобетонной лестницы для спуска на пляж и её дальнейшее разрушение, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в настоящее время ограничен доступ к месту разрушения спуска сигнальной лентой.

«Работы по восстановлению железобетонной лестницы планируется выполнить внебюджетными средствами», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон после проверки соответствующими службами.

Фото: «Одесса»

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