Столтенберг: «Видим постоянное наращивание российского военного потенциала»

Страна-агрессор РФ готова платить высокую цену за незначительные успехи в войне против Украины.

Об этом 3 апреля на пресс-конференции в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран – членов Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Видеозапись опубликована на YouTube-канале NATO News, пишет издание ГОРДОН.

Поскольку Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил в интервью в конце марта, что Россия планирует новое контрнаступление против Украины в конце мая или в июне, Столтенберга спросили, видят ли в НАТО какие-либо приготовления или наращивание военной мощи со стороны РФ для этого и как оценивают такие заявления.

«Мы видим постоянное наращивание российского военного потенциала, видим, как они получают боеприпасы и оружие из Северной Кореи и Ирана. Значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, что Россия смогла перевести экономику на военные рельсы, и мы видим, как Россия готова платить очень высокую цену в человеческих и материальных ресурсах за незначительные успехи на поле боя в Украине, почти не уважая человеческие жизни», – ответил генсек Альянса.

Это, по словам Столтенберга, является причиной того, почему ситуация на линии фронта «является такой сложной, такой напряжённой».

«И это именно та причина, почему мы требуем от союзников по НАТО большей помощи. Это касается как неотложной потребности в большем количестве средств противовоздушной обороны и артиллерии, так и более долгосрочных институциональных усилий», – резюмировал генсек Альянса.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что промедление с предоставлением помощи Украине приводит к негативным последствиям на поле боя.

Путин в марте 2024 года утверждал, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.

Президент Франции Макрон заявил в марте 2024 года поляки, литовцы, эстонцы, латыши, румыны, болгары ни на секунду не могут остаться в мире в случае победы Путина над Украиной. «Я даже не говорю о Молдове».

«Задержки в получении помощи США несут Украине всё большие риски в борьбе с агрессией России», — заявил в марте 2024 года спикер американского министерства обороны Патрик Райдер.

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