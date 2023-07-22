Зеленский: Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot

Украине нужны дополнительные системы ПВО, в том числе такие, как SAMP-T или Patriot, чтобы защитить инфраструктуры Одессы и не только Одессы.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с Премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром пресс-конференции в Киеве, информирует пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский считает удары россиян по украинской портовой инфраструктуре желанием России принудить Украину, ООН или партнёров к определённым действиям, в частности, открытие чего-либо или снятие санкций.

«Россия бьёт по нашим портам. Во-первых, надо понимать, она всегда, когда так делает, она заставляет вас к чему-то — и не только нас, а и партнёров, и ООН — открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров за кулисами, за кулисами того, что знает Украина, даже так. Нравится это кому-то слышит или нет», — сказал Глава государства.

«Ирландия поддержала Черноморскую зерновую инициативу и нашу гуманитарную инициативу «Зерно из Украины», которая реально помогла странам Африки, наиболее критически зависящим от импорта продовольствия. Должны вместе сделать всё возможное, чтобы глобальный продовольственный рынок остался стабильным, несмотря на очевидные попытки России спровоцировать новые кризисы и использовать в качестве оружия голод и дестабилизацию», – подчеркнул Президент.

Отмечается, что собеседники обсудили следующий, 12-й пакет санкций ЕС против России, приоритетом которого должно стать лишение агрессора возможности продолжать производство ракет.

Как сообщала Одесса News, в Ирландии проводится расследование после публикации фото ирландских деталей в сбитом в Украине БпЛА Shahed.

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