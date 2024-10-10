В результате жестоких атак врага по Черноморску погиб 8-й человек

Число жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Глава ООГА подчёркивает, что все 8 жертв российских оккупантов — мирные граждане.

«Россия сознательно выбирает своей целью гражданские объекты и беззащитных людей, демонстрируя свою террористическую сущность. Это не просто атаки на нашу инфраструктуру – это преступления против человечности. Мир должен видеть и понимать, что никаких международных норм для россиян не существует, и их цель – убивать и разрушать», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 9 октября страна-агрессор Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Черноморска Одесской области, в результате чего были погибшие и раненые, повреждено гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз Shui Spirit.

В настоящее время пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Фото: ООГА/Telegram

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