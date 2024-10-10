Кому и за что присудили Нобелевскую премию в области химии 

Нобелевскую премию по химии в этом году получили американский учёный Дэвид Бейкер и британские исследователи Демис Хассабис и Джон Джампер.

Об этом 9 октября сообщает сайт Нобелевского комитета, пишет издание ГОРДОН.

Бейкер – сотрудник Вашингтонского университета. Он, как отмечают в комитете, совершил «почти невозможное» – создал совершенно новые виды белков.

Джампер и Хассабис, работающие в Google DeepMind, разработали модель искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков. Глава Нобелевского комитета по химии Гайнер Линке назвал это «свершением мечты 50-летней давности».

Оба открытия обладают огромным потенциалом, отметили в комитете. Эти трое учёных «разгадали код удивительной структуры белков», говорится в релизе.

«Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно описать как блоки, из которых строится жизнь. В 2003 году Дэвиду Бейкеру удалось использовать эти блоки для создания нового белка, который не был похож на другие. С тех пор его исследовательская группа создавала один оригинальный белок за другим, включая белки, которые можно использовать как фармацевтические препараты, вакцины, наноматериалы и самые маленькие сенсоры», – рассказали в комитете.

Хассабис и Джампер в 2020 году представили модель искусственного интеллекта AlphaFold2. С её помощью они смогли предусмотреть структуру практически всех 200 млн белков, которые исследователи идентифицировали. С момента появления AlphaFold2 использовало более 2 млн человек из 190 стран мира.

Среди множества вариантов научных применений с помощью AlphaFold2 исследователи могут лучше понять устойчивость к антибиотикам и создать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик, пояснили в релизе.

«Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что мы теперь можем предусматривать структуру белков и создавать собственные белки, – это огромная польза для человечества», – добавили в Нобелевском комитете.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Нобелевская ассамблея Каролинского института в Швеции назвала имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины — американских учёных Виктора Эмброс и Гэри Равкан, открывших микроРНК – фундаментальный принцип регуляции активности генов, а также в области физики — американского учёного Джона Хопфилда и его британско-канадского коллегу Джеффри Хинтона за фундаментальные исследования нейросетей.

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