Одесский театр музкомедии приглашает на почти американский мюзикл

12 и 13 октября на сцене Одесского театра музкомедии им. М. Водяного почти американский мюзикл — «В джазе только девушки».

История, ставшая криминально-комедийной классикой.

США времён Великой депрессии и сухого закона. Двое безработных приятелей-музыкантов Джо и Джерри, бродя в поисках случайного заработка, становятся свидетелями мафиозной разборки. Спасаясь от неизбежной смерти, они вынуждены бежать из Чикаго в Майами, переодевшись в женские платья участниц гастролирующего женского джаз-бэнда. Но здесь их ждёт другое испытание — красавица Шугар Кейн по прозвищу Мэрилин, в которую двое друзей по уши влюбляются, не имея возможности открыться.

С судьбами этих трёх героев также связаны сердечные проблемы и переживания хозяйки джаз-бэнда Сью, её администратора Бинстока, влюблённого миллионера Озгуда и других героев этого смешного, а иногда трогательного и драматического, стильного и динамичного мюзикла.

Мюзикл в 2-х действиях.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Приходите к 16 часам.

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