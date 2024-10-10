Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер побывал на передовой

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил наших бойцов знаменитой 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода под командованием Алексея Халабуды на передовой в Донецкой области.
Об этом в Telegram написал глава ООГА.
«Наши воины демонстрируют невероятную стойкость и профессионализм, защищая родную землю от врага», — говорится в сообщении.
Также Кипер встретился и поддержал рабочих из общин Одесской области, которые работают на строительстве фортификационных сооружений Донецкой области.
«Они своим неутомимым каждодневным трудом помогают укреплять линию обороны. Благодарю каждого за самоотверженность и несокрушимость!», — написал Кипер.
Вместе с главой Донецкой облвоенадминистрации Вадимом Филашкиным обсудили дальнейшее взаимодействие и помощь Донбасу.
«Мы вместе – от тыла до передовой – шаг за шагом строим будущее нашей свободной и независимой Украины. Одесская область будет надёжной опорой для всех, кто защищает нашу землю», — резюмировал Кипер.
Фото: ООГА/Telegram
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