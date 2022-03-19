Украинская ПВО уничтожила российские дроны над Одессой

18 марта силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов над Одессой.

Об этом сообщил в Теlegram спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Над Одессой огнём ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась… Следующими будут те, кто их запускал», — отметил Братчук.

Представитель ОВА не уточнил, сколько именно уничтожено летательных аппаратов российских захватчиков.

Как сообщала Одесса News, 18 марта в 5 часов утра в небе над Одесской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету морского базирования.

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