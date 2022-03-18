По одесскому посёлку враг нанёс ракетный удар

Российские захватчики нанесли 18 марта ракетный удар по окрестностям пгт Великодолинское, расположенного недалеко от Одессы.

Об этом сообщил председатель Великодолинской ОТГ Николай Лукьянчук на своей странице в Facebook.

«Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Великодолинского. К счастью, никто не пострадал», — отметил Лукьянчук в видеообращении.

Вражеская крылатая ракета морского базирования была сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Как сообщала Одесса News, 17 марта подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило вражеский беспилотник в районе Одессы.

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