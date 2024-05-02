Ситуация на фронте и готовность фортификаций — темы заседания Ставки

2 мая Президент Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Глава государства сообщил в Теlegram.

«Провёл Ставку. Заслушал большой отчёт о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий. Его представили Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец. Главком Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления», – проинформировал Зеленский.

По его словам, на заседании обсудили также темпы и потребности при комплектовании новых бригад. Министр обороны Рустем Умеров доложил о графиках поступления оружия от партнёров в рамках обнародованных пакетов помощи.

«Поручил принять все возможные меры по сокращению сроков. Особенно это касается снабжения средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры», — отметил Президент.

Он добавил, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался относительно темпов производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

Для справки. Кабинет министров направил на строительство фортификаций 38 млрд. гривен. Фортификационные постройки возводятся в 14 областях, в т.ч. Одесской.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 29 апреля силовики доложили о ситуации на фронте и переговорах по освобождению пленных.

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