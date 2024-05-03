Директор Нацразведки США: Война в Украине вряд ли скоро закончится

Национальная разведка Соединённых Штатов считает, что война страны-агрессора России против Украины «вряд ли закончится в ближайшее время».

Об этом заявила 2 мая на слушаниях в Конгрессе США директор ведомства Аврил Хейнс, сообщает «Голос Америки».

По словам Хейнс, Россия «постепенно прогрессирует на поле боя в таких регионах, как Харьковский и Донецкий», а предоставление Китаем для оборонной промышленности РФ компонентов и материалов двойного назначения является «одним из нескольких факторов, которые изменили динамику на поле боя в Украине в пользу Москвы».

«Путин месяцами показывал готовность начать переговоры с Украиной и США по поводу будущего в Украине, но без каких-либо признаков того, что он готов пойти на значительные уступки», – подчеркнула глава американской Национальной разведки.

Она обратила внимание, что тактика российской войны становится более агрессивной и включает удары по украинской энергетической инфраструктуре, что, по мнению Хейнс, «преследует цель убедить Украину, что продолжение борьбы лишь увеличит ущерб Украине и не предложит никакого вероятного пути к победе», и возможно, что эта агрессивная тактика продолжится.

Директор Национальной разведки США отметила, что Путин «увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю» и составляет сейчас в бюджете РФ примерно 25%.

«Во многом это вызвано тем, что Россия заплатила огромную цену за войну в Украине», – считает Хейнс.

Одесса News информировала, что по мнению газеты The New York Times, применение кассетных боеприпасов может означать эскалацию тактики России, направленную на то, чтобы сделать жизнь украинского гражданского населения невыносимой,

Владимир Зеленский в интервью таблоиду BILD в апреле 2024 года сказал: «Мы точно обязательно победим, потому что у нас нет никакой альтернативы. Но пообещать и сказать точную дату я не могу».

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