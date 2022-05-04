Экипаж болгарского судна, заблокированного в Черноморске, вернулся домой

Часть экипажа судна «Рожен» компании Navigation Maritime Bulgare, которое из-за вторжения России оказалось заблокированным в Черноморске Одесской области, вернулась в Болгарию, их место заняли другие моряки.

Об этом сообщил капитан судна, сообщает Укринформ со ссылкой на BNR.

«Капитан балкера «Рожен», главный механик, электрик, второй механик и ещё один член экипажа прибыли в Варну 30 апреля. Другие люди выехали вместо них, чтобы присоединиться к экипажу судна», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Россия заблокировала порты, через которые производился экспорт украинского зерна. Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко считает, что возобновить судоходство в Чёрном море и поставки сельскохозяйственной продукции иностранным компаниям возможно только при гарантии ненападения со стороны России на торговые суда.

Фото: NAVIBULGAR

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