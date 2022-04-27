Судоходство в Чёрном море возможно лишь при гарантии ненападения на теплоходы

Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко считает, что возобновить судоходство в Чёрном море и поставки сельскохозяйственной продукции иностранным компаниям возможно только при гарантии ненападения со стороны России на торговые суда.

Об этом он заявил во время встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли, сообщаект пресс-служба военной администрации.

«Одним из пунктов и главной гарантией для восстановления судоходства является ненападение на суда, выходящие из портов Одесчины. И разблокировка портов вряд ли может являться отдельной частью всеобщего регулирования конфликта. Наши портовики смогут нормально начать работать только тогда, когда наши военные скажут, что это безопасно, а пока такого сказать нельзя», – заявил Марченко.

Отмечается, что ключевыми темами обсуждения на встрече были возможности разблокирования украинских портов, путей судоходства для обеспечения логистических связей поставок аграрной продукции, а также привлечения международных инвестиций для развития инфраструктуры портовой отрасли и создания хабов по оказанию помощи населению юга Украины.

По мнению главы Одесской ОВА, судоходство в Чёрном море удастся возобновить только тогда, когда «будет достигнута Украиной победа в войне, обеспечена безопасность судоходства и разминирована акватория или же произойдёт полное уничтожение Черноморского флота России».

Директор Всемирной продовольственной программы ООН ознакомился с наработками руководства Одесской области и Администрации морских портов Украины относительно альтернативных логистических маршрутов для экспорта сельхозпродукции и пообещал постоянный диалог в этом вопросе.

По данным ОВА, из-за блокады судоходства военными кораблями РФ крупнейшие украинские порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный», на которые в прошлом году приходилось более 85% морского грузооборота, сейчас не выполняют морские операции. В портах и ​​в трюмах стоящих на рейде судов сотни тысяч тонн разных грузов. Лишь часть удалось вывезти автотранспортом и по железной дороге.

Как сообщала Одесса News, развязанная Россией война негативно влияет на ситуацию на глобальном рынке продовольствия, ибо значительно сокращает экспорт зерновых культур из Украины. В портах Украины заблокированы десятки коммерческих кораблей с уже отгруженным зерном, которым российские оккупанты не разрешают выйти в море.

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