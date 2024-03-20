756 дней войны: солдаты ВСУ продолжают отбивать атаки врага, кто контролирует Орловку

Начались 756-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Наши воины мужественно отражают атаки противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 20 марта.

Тяжёлые бои ведутся на Авдеевском направлении, где нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Однако, минобороны России заявило о захвате оккупантами Орловки. Никакого подтверждения этой информации нет, о чём сообщают и аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в рамках Авдеевского направления, несколько суток пытаясь прорвать украинскую оборону в полосах действия трёх находящихся там бригад ВСУ. Главком указал, что «были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом передовом участке».

На остальных направлениях военная ситуация следующая:

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений;

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений; на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; на Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области;

враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области; на Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск;

на Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах н. п. Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области;

на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск;

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск; в Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах н.п. Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области;

враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах н.п. Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области; в Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлён 1 штурм позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором он получил детальные сводки с фронта и принял доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по основным направлениям активных действий в противостоянии с армией врага.

На главном фото боец 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

Фото: Генштаб/Facebook

Карты: ISW

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