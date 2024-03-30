В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Буча, светлая ему память

20 декабря 2023 года жители села Ставрово Подольского района Одесской области простились с погибшим на фронте 44-летним защитником Иваном Бучей.

Об этом сообщала в Facebook Окнянская громада.

Иван погиб 2 декабря в результате штурмовых действий противника вблизи населённого пункта Вербовое Пологовского района Запорожской области. Он был призван на военную службу по всеобщей мобилизации в марте 2023 года.

Ивана встретили живым коридором, земляки держали в руках флаги Украины, — говорится в сообщении.

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Одесса News информировала, что 20 декабря 2023 года Затишанская громада Одесской области провела в последний путь жителя села Базарьянка Виктора Антонова, погибшего на фронте.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянская громада/Facebook

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