Пожар на Канатной в Одессе унёс жизнь спасателя

29 марта во время тушения пожара в доме на ул. Канатной в Одессе погиб спасатель.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«На месте вызова спасатели установили, что открытым пламени горит крыша и квартира на верхнем этаже четырёхэтажного жилого дома. Подразделения спасателей работали по повышенному номеру вызова».

Отмечается, что почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пламя на площади 1500 кв. метров. Из задымленного дома были эвакуированы 3 человека.

«К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются. От ГСЧС привлекались 16 единиц пожарной техники и 64 спасателя», — говорится в сообщении. Фамилия погибшего не названа.

Одесса News информировала о пожаре 28 марта 2024 года, произошедшем в одноэтажном частном жилом доме по улица Шевченко села Сенное Балтской территориальной громады, что в Подольском районе Одесской области, во время которого погиб хозяин дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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