В Подольском районе был пожар, спасатели не понадобились, человек погиб

28 марта спасатели сообщили о пожаре, произошедшем в одноэтажном частном жилом доме по улица Шевченко села Сенное Балтской территориальной громады, что в Подольском районе Одесской области.

Как информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, возникло возгорание домашнего имущества.

«Пожар ликвидирован самоугасанием на площади 3 м кв. На месте пожара обнаружено тело хозяина, гражданина 1955 года рождения. Вероятная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС не вызывались.

Одесса News сообщала о пожаре 27 марта 2024 года на 16-м этаже 25-этажного жилого дома по улице Каманина в Приморском районе Одессы.

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