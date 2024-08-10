На Николаевской дороге в Одессе ДТП, погибла женщина

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Пересыпском районе Одессы, произошедшее около 19 часов 9 августа на Николаевской дороге.

Об автопроисшествии сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на женщину, когда она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что потерпевшая погибла, её личность пока не установлена.

«Водитель автомобиля будет проверен на содержание алкоголя в организме. На месте работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отрапортовали в полиции.

Одесса News информировала о ДТП в Одессе утром 4 августа на перекрёстке Ришельевской и Троицкой улиц с участием продуктового грузовика и авто ГСЧС, в результате которого в больницу попали 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина, стоявшая на обочине.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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