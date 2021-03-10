Достали: Одесситка пыталась поджечь Пенсионный фонд на Ришельевской

Одесские полицейские начали уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества государственного учреждения.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

Установлено, что 54-летняя местная жительница облила горючим веществом входные двери здания Центрального отдела обслуживания граждан управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, что на Ришельевской, 60, и подожгла их.

В результате происшествия никто не пострадал, кроме нижней части двери.

Тушили возгорание сотрудники ГСЧС. Поджигательница с места преступления не сбежала.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а сведения о поджоге внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года на парковке возле гипермаркета «Эпицентр», что на проспекте Небесной Сотни в Одессе, подожгли машину известному адвокату Константину Слуцкому.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod