Шизуха косит наши ряды: в Черноморске поймали двух мужчин — голого и «застывшего»

Правоохранители в Черноморске Одесской области задержали двух неадекватных мужчин.

Так, 8 марта в одном из подъездов дома на проспекте Мира обнаружили обнажённого мужчину, который жаловался на ползающих по его телу насекомых.

Об этом сообщается на сайте коммунального учпеждения «Муніципальна стража» Черноморского горсовета в Facebook.

Группу быстрого реагирования вызвали жильцы. Выяснилось, что мужчину ранее уже задерживали обнажённым и с теми же жалобами.

По предварительным выводам медиков, такое поведение обусловлено воздействием наркотических веществ. Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.

Вчера, 9 марта, во время патрулирования города, по улице Александрийская, 4, работники Черноморской «Городской стражи» обратили внимание на мужчину, который просто таки «застыл» посреди улицы.

Что не шокировать окружающих и не пугать детей столь неадекватным поведением, «стражники» вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчину привели в чувство.

Как сообщала Одесса News, 9 марта 54-летняя местная жительница Одессы облила горючим веществом входные двери здания Центрального отдела обслуживания граждан управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, что на Ришельевской, 60, и подожгла их.

Фото: Facebook

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