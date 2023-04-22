Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Черноморске

22 апреля в 11:50 произошёл взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива в Черноморске Одесской области.

В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился её сын, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что мужчина получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

«Предварительное событие квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в Одесском районе, посёлке городского типа Великодолинское в результате разгерметизации газовой колонки возник взрыв на территории частного домохозяйства.

Фото: Суспільне Одеса

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