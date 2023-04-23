424-й день войны: на левом берегу Днепра ВСУ обессиливают и истощают врага

За прошедшие сутки подразделения Вооружённых Сил Украины на юге страны продолжили избивать врага, обессиливая его и истощая.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

За последние дни враг продолжал использовать авиацию, которой атаковал мирные населённые пункты правобережья управляемыми авиационными бомбами, трижды ударил по Херсонскому и Бериславскому районам. Есть попадание в рекреационную зону и портовую инфраструктуру.

Также, за прошедшие сутки фиксировалась повышенная активность вражеских атак разрывными гранатами из дронов-разведчиков. Откровенно охотясь на мирных жителей Антоновки и Берислава, оккупанты с левобережья сбросили 7 гранат с таких дронов. К счастью, люди смогли избежать поражения.

В ОК «Юг» отмечают снижение активности вражеских артобстрелов. Согласно оперативной водке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 23 апреля, в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

«Если за прошедшие сутки врагом было совершено около 6 артиллерийских обстрелов, в результате которых одно гражданское лицо погибло, другое получило ранения, а среди повреждений – жилые дома и частные автомобили, то эта ночь прошла сравнительно спокойно для правобережья. Хотя жителям Антоновки и Берислава пришлось переходить в укрытие. Повреждены несколько частных домов, без человеческих потерь», — говорится в сводке ОК «Юг».

Зато достаётся вражеским подразделениям на левом берегу Днепра.

Благодаря эффективной работе наших ракетно-артиллерийских подразделений за минувшие сутки подтверждённые потери врага составляют: 31 военный, 4 дрона-разведчика, миномёт, артиллерийская установка, ЗРК «Оса», 2 пусковые установки, радиолокационная станция и РПН к С-300, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», свыше 10 единиц неустановленной техники.

Также уничтожены 2 наблюдательных пункта противника и очередной полевой пункт боеснабжения.

«Украинские морпехи уничтожили российский танк, который делал хлопцам «нервы». После удачной работы аэроразведки и артиллерии вражеский танк вместе с экипажем поплатились за свою деятельность», — отметили в пресс-службе ВМС.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором особое внимание было уделено наиболее сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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