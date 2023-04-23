Одесский филармонический оркестр выступит в Кирхе

30 апреля концерт Национального Одесского филармонического оркестра в Одессе состоится в помещении Кирхи (Евангельско-лютеранская церковь святого Павла).

На концерте Национального одесского филармонического оркестра Вы сможете погрузиться в незабываемый водоворот музыкального искусства, который непременно увлечёт Вас своими то медитативно-раздумчивыми, то бурно-эмоциональными, лирическими или героико-патетическими мелодиями.

Концерт в Кирхе Святого Павла пройдёт под названием «Весна в стиле барокко и не только…». Прозвучит эмоционально поразительная музыка эпохи барокко, а также романтическая и экстравагантная музыка XX века. В программе произведения Корелли, Мольтера, Вивальди, Дворжака, Пьяцоллы и Гершвина.

Не пропустите незабываемый вечер, полный вдохновения и мощного эмоционального потока её величества Музыки! Встречаем пробуждение цветущей весны вместе!

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Новосельского, 68.

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