В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Пономаренко, светлая память

20 марта жители села Бритовка Шабовской территориальной громады Одесской области попрощались со своим земляком — 52-летним Иваном Пономаренко.

Об этом сообщала Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Солдат погиб 23 февраля в районе Угледара Донецкой области в результате ранений, несовместимых с жизнью.

С воинскими почестями бойца похоронили на местном кладбище.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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