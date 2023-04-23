В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Пономаренко, светлая память

20 марта жители села Бритовка Шабовской территориальной громады Одесской области попрощались со своим земляком — 52-летним Иваном Пономаренко.
Об этом сообщала Белгород-Днестровская районная государственная администрация.
Солдат погиб 23 февраля в районе Угледара Донецкой области в результате ранений, несовместимых с жизнью.
С воинскими почестями бойца похоронили на местном кладбище.
Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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