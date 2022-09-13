В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Банар, светлая ему память

Печальное известие пришло в село Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области – погиб односельчанин, матрос Роман Банар.

Воин погиб 4 сентября во время наступательных действий по освобождению оккупированных территорий от российских захватчиков в районе населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области.

Роману было 35 лет, — сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации.

«Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего по поводу невосполнимой утраты. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и уважал Романа Банара”, – выразили соболезнования родным и близким в райадминистрации.

Прощание с Романом Банаром прошло 11 сентября в Староказачьем.

Как сообщала Одесса News, 10 сентября жители посёлка Березино Тарутинской общины Болградского района провожали в последний путь своего героического земляка, 50-летнего солдата Ивана Гуденко, который 7 сентября погиб под Бахмутом Донецкой области от обстрела из РСЗО «Град».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Роман Банар/Fscebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod