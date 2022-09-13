Наступление на Херсон: ВСУ за сутки выполнили около 300 огневых задач

На Южном направлении за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 300 огневых задач, уничтожены 59 захватчиков и около 20 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил в сводке Оперативного командования «Юг» ВСУ его представитель полковник Владислав Назаров.

«Силы обороны продолжают ведение активных действий и оттеснение врага вдоль всей линии фронта. Враг продолжает попытку подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, выискивает альтернативные пути доставки вооружения и техники. В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях из Терновых Под на Любомировку и из Чкалово на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов до роты при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понёс потери и отступил», — говорится в сообщении.

Вчера вражеская авиация нанесла по украинским позициям 15 ударов, а авиация ВВС Украины — два удара по силам противника в районе Новопетровки в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач. Поражение направлялось на три района сосредоточения вооружения и техники, два пункта управления, станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

«Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, применённым по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию», — отметил полковник Назаров.

Потери врага за прошедшие сутки составили: 59 военных, танк, пять гаубиц 152-го калибра, в том числе самоходных «Мста-Б» и «Мста-С», командно-штабная машина и машина управления, 12 единиц другой автобронетехники.

В «Закарпатском легионе» показали, как военные из 128-й горно-штурмовой бригады устанавливают украинский флаг в освобождённом на Херсонщине селе Нововознесенское.

Как сообщала Одесса News, за последние дни в Херсонской области Вооружённые силы Украины освободили населённые пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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