Ночью враг снова прибег к дроновому террору Одесской области, пострадал яхт-клуб

Ночью 17 октября враг снова прибег к ракетно-дроновому террору южных регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

С крымского мыса Чауда противник направил 6 дронов-камикадзе типа «Shahed-136», которые заходили на удар по Одесской области из акватории Чёрного моря. Все 6 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

Отмечается, что обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы. Разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали.

Одесса News информировала, что враг 12 октября в очередной раз атаковал припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, была ранена женщина, начато досудебное расследование по факту военного преступления российских агрессоров.

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