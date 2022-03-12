Даяна Ястремская: Украинцы самые сильные, у них большой дух. Они герои

Одесская теннисистка Даяна Ястремская стала гостьей студии Tennis Channel на турнире WTA в Индиан-Уэллсе.

Текст интервью Даяны публикует издание Большой теннис Украины.

«Мои родители сейчас дома в Одессе. Это очень тяжело. Ситуация сумасшедшая, это страшно, когда тебе нужно находиться или в паркинге, или в укрытии. Они не проводят много времени в квартире, потому что она расположена довольно высоко, на 12 этаже. Это очень страшно. Я стараюсь поддерживать общение с ними, мы не говорим друг с другом слишком много, а только когда у них есть интернет и они не в паркинге. Я надеюсь, что они смотрели мой вчерашний матч.

Турнир в Лионе дался мне очень тяжело. Но после того, как я написала в Инстаграме о всём, что с нами произошло, как мы с сестрой пересекали границу и добрались во Францию, я получила столько сообщений со словами поддержки. Я даже не ожидала этого, что люди по всему миру так отреагируют. Я играла в Лионе не только за себя, но и за свою страну. Я хотела показать так, как могла, что я тоже украинка и я тоже борюсь за свою страну.

Я очень горжусь нашими людьми, горжусь украинцами, которые в Украине борются за наши жизни. Сергей Стаховский, я лично его знаю, желаю ему, пусть всё будет хорошо и большое ему спасибо. Каждый человек сейчас в Украине – герой. Сейчас много детей гибнет, сейчас бомбят наши школы, наши больницы, наши женщины рожают в бомбоубежищах… Важно, чтобы в Украине создали бесполётную зону, чтобы нас не бомбили ракетами. Я не знаю, что ещё сказать. Война – это смерть, я никому не пожелаю пройти через подобное.

Когда я только опубликовала свой пост в соцсетях, мне написали многие игроки. Я не буду называть по именам, потому что их было много на самом деле. На турнире в Лионе тоже ко мне подходили игроки и, хотя сами они не понимают до конца, что ты переживаешь, всё равно чувствовалось, что они понимали эту боль. Я ощущала их поддержку.

Что бы я сказала украинцам? Я бы сказала, что наши люди самые сильные, у них большой дух. Они борются за страну, за людей. Они герои. Не знаю, что ещё можно сказать на самом деле. Моё большое уважение им и моя большая благодарность. Они выживают там. За всеми этим историями стоят люди, которые просто хотят мира.

Что бы я сказала американцам? Не так много… Я бы попросила о поддержке. Мне бы хотелось, чтобы больше людей поняли, что происходит, чтобы они могли повлиять на то, чтобы была объявлена бесполётная зона. Это для нас очень важно. Я чувствую эту поддержку от людей со всего мира и, думаю, все украинцы её чувствуют. Было организовано много митингов, люди пытаются найти способы, как показать, что Украина заслуживает лучшего. Я вот тоже стараюсь, чтобы у меня была какая-то украинская символика (показывает ленточку).

Мне нравится Америка, нравится Калифорния, на этом турнире очень приятно выступать. Мне грустно, что мне дали wild card и я проиграла в первом же матче, но это был тяжёлый матч, я действительно уже не могла справляться эмоционально. Но я надеюсь, что в следующем году, когда в моей стране будет мир, когда везде будет мир, я приеду на этот турнир и смогу посоревноваться. Конечно, я до конца жизни запомню всю эту поддержку, которую я получила на корте и вне корта. Я действительно ценю это».

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