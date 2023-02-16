Почему ночью в Одессе звучала тревога

Ночью 16 февраля силы ПВО ВСУ уничтожили 8 вражеских ракет.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Все 8 выпущенных ракет относились к типу «Калибр» и были выпущены с российского корабля из акватории Чёрного моря.

Все ракеты были сбиты — 6 над Николаевской и 2 над Херсонской областями.

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