В Одессе Максим Марченко погасил новый марочный блок «Воины света. Воины добра»

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие в специальном гашении нового почтового блока «Воины света. Воины добра», посвящённый работникам коммунальных служб и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Отмечается, что блок состоит из 5 марок – «Дорожники», «Связисты», «Энергетики», «Водопоставщики», «Газовики».

Тираж блока, автором которого является Александр Никитюк – 300 тысяч экземпляров.

«Это первый почтовый выпуск 2023 года – о безграничной благодарности и невероятном восхищении, исключительной стойкости и профессиональном мастерстве, о бойцах невидимого фронта, которых вся страна увидела в самые тёмные времена. «Укрпочта» запечатлела подвиг героев энергетического и коммунального фронта на почтовых марках. Именно благодаря их героизму и самоотверженному труду мы держимся, а страна-террорист Россия не смогла погрузить Украину в темноту средневековья, уничтожая нашу критическую инфраструктуру», — отметил директор Одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд.

Кстати, почтовая марка «Дорожники», входящая в почтовый блок «Воины света. Воины добра», является первой маркой 2023 года и имеет порядковый номер 2023.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года АО «Укрпочта» ввела в обращение почтовую марку «Щедрик. Carol of the Bells», приуроченную 100-летию премьеры щедривки в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

Фото: ООВА

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