АО «Укрпочта» ввела в обращение почтовую марку «Щедрик. Carol of the Bells», приуроченную к 100-летию премьеры щедривки в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

Об этом сообщили из пресс-службы Укрпочты.

«Укрпочта завершает этот нелёгкий год выпуском праздничной марки «Щедрик. Carol of the Bells». Новая почтовая марка пронизана духом Рождества, украинской культурой, традициями. Уверен, что она отзовётся в сердцах украинцев, ведь «Щедрик» – один из наших культурных символов. А ещё наша марка пророчит счастливый и победный грядущий год», – прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Тираж марки составляет 200 тыс. экземпляров. К почтовой марке Укрпочтой традиционно выпущен конверт «Первый день» и художественная карта.

Купить почтовый выпуск «Щедрик. «Carol of the Bells» можно, начиная с 23 декабря, во всех городских отделениях Укрпочты, а также в официальном онлайн-магазине Укрпочты. На продажу марок действуют ограничения – не более двух листов по одному заказу.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 19 декабря принял участие в спецгашении почтового выпуска «Победного Нового года!».

Фото: Укрпочта, Игорь Смелянский/Facebook

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