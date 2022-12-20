Марченко принял участие в спецгашении почтовой марки «Победного Нового года!»

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 19 декабря принял участие в спецгашении почтового выпуска «Победного Нового года!».

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Патриотические марки «Укрпочты» пользуются большой популярностью. Это память о сопротивлении украинцев во время войны. А филателистическая продукция – один из символов государства, представляющего нашу страну в мире. Почтовые марки и конверты – тоже визитка Украины и своеобразный элемент патриотизма, потому что на этих марках, в иллюстрациях, отпечатывается наша история, и последующие поколения и мировое сообщество должны её знать. Тем более, что ныне украинские марки находят своих ценителей во всём мире, потому что их выделяет среди филателистической продукции других стран неповторимый национальный колорит и дух борьбы за свою независимость», — подчеркнул Максим Марченко.

Как сказал директор Одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд, «эскиз новогодней почтовой марки Украины военного времени был выбран путём народного онлайн-голосования, которое проходило на официальных страницах Укрпочты, а также в Телеграмм-канале СЕО Укрпочты. За эскиз одиннадцатиклассницы из Николаева Валерии Михайловой свои голоса отдали более 15,5 тыс. украинцев. Эта марка – о празднике, который, с одной стороны, сегодня возможен только благодаря нашим защитникам и защитницам. С другой – о празднике, который у нас жестоко забрали. Потому что самое важное на Рождество и Новый год для каждого из нас – это быть рядом».

Отмечается, что на почтовой марке изображена девушка и украинский военный: она встречает рождественско-новогодние праздники в одиночестве, юноша – на поле боя, защищая Украину. Продолжение истории в сюжете конверта: они наконец-то вместе, встречают следующий Новый год, созерцая праздничные салюты за окном и строя планы на будущее в свободной, сильной и мирной Украине.

«Тираж марок – 720 тысяч экземпляров или 120 тысяч листов. Почтовый выпуск включает в себя марковый лист и немаркированный художественный конверт «Победного Нового года!» и художественную карточку «С Рождеством!» по эскизу Александра Охапкина, который в народном голосовании занял ІІ место. С учётом предложений участников голосования эскиз почтовой марки был доработан: на окне горят свечи – незаменимый атрибут этой зимы в наших домах; поле боя, покрытое снегом, пара держится за руки, потому что никто не заберёт у нас самое дорогое — нашу любовь», — отметил Сергей Дрозд.

В акции принял участие председатель Одесского облсовета Григорий Диденко.

Как сообщала Одесса News, ко Дню защитников и защитниц Украины Укрпочта выпустила почтовые марки «Слава Вооружённым силам Украины!», в спецгашении которых 14 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие.

Фото: Укрпочта, ООВА/Facebook

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