За 825 дней т.н. СВО в Украине Россия потеряла более полумиллиона своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 28 мая 2024 годов ориентировочно составили около 503 800 (+1460 за последние сутки)) человек.

Об этом утром 28 мая сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 7692 танка (+21), вражеских боевых бронированных машин ‒ 14858 (+40 за последние сутки), артиллерийских систем – 13029 (+48), РСЗО – 1085 (+1), средств ПВО ‒ 815, самолётов – 357, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15), крылатых ракет ‒ 2221, корабли/катера ‒ 27, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 17740 (+46), специальной техники ‒ 2122 (+4).

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины остановили российских оккупантов на харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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