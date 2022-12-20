Одесса получила 39 генераторов для школ и детских садов

Одесса получила 39 генераторов мощностью по 3 киловатта, предназначенных для школ и детских садов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Департаментом образования и науки Одесского городского совета они будут переданы руководителям учебных заведений. Эти генераторы будут обеспечивать освещение убежищ и переходов к ним во время воздушных тревог.

Убежища учебных заведений отремонтированы и обеспечены всем необходимым. Но до сегодняшнего дня они освещались только с помощью фонарей.

«Мы все понимаем, что такое пребывание 100, 200 или даже 300 детей в подвальном помещении без света. Именно поэтому эта гуманитарная миссия очень важна. За эту помощь, а также предоставленные медикаменты хочу поблагодарить Международный благотворительный фонд «Ваш город», его руководителя Игоря Федина и всех доноров фонда — из Германии, США и Украины. Это реальная поддержка одесситов!» – сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одессу доставлен очередной гуманитарный груз от японского города-побратима Йокогама — 1900 комплектов зимней одежды, отдельно 80 тёплых курток и 10 тысяч комплектов одноразовых химических грелок для ног.

Фото: «Одесса»

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