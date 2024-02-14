Одесса получила гуманитарную помощь из Латвии

13 февраля в Одессе прошла бесплатная передача латвийским фондом AGENDUM транспортного средства Коммунальному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района города Одессы».

Событие произошло при поддержке Посольства Латвийской Республики в Украине, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Во время передачи автомобиля присутствовали Почётный консул Латвии в Одессе Олег Веретенников, второй секретарь заместителя посла по внутренней политике и экономике Кристапс Пурмалис, вице-президент Friesio Foundation Игорь Тахтакл, а также представители латвийских СМИ.

Отмечается, что Центр предоставления социальных услуг Киевского района обслуживает 4000 жителей, из них около тысячи — одесситы, которые почти не выходят из дома. До этого времени социальные работники доставляли им всё необходимое общественным транспортом.

«Наши социальные работники всё несут руками. Дважды в неделю они доставляют горячие обеды во все дни. Если нашим подопечным нужно куда-нибудь поехать в больницу, сдать анализы, это тоже было сложно. Теперь, когда у нас появился автомобиль, кпд Центра вырастет в 4-5 раз», — отметила Марина Лозовенко, директор терцентра.

Семиместный минивэн Ford Galaxy будет использоваться для доставки горячих обедов подопечным, проживающих в отдалённых микрорайонах Киевского района, перевозки подопечных в учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы и т.д.

«С начала широкомасштабного вторжения латвийские партнеры передали Украине около 2200 автомобилей. Это машины, подаренные частными лицами или конфискованные Правительством Латвии. Один из таких конфискованных авто теперь будет помогать одесситам. Надеемся, что и дальше будем участвовать в этом проекте. Ещё раз говорим искренние слова благодарности правительству Латвии за такую поддержку», — отметила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года в Одесский городской центр гуманитарной помощи доставлен гуманитарный груз из города-побратима Одессы — Стамбула — с 41-м генератором разной мощности и 2500 аптечек первой помощи.

Фото: «Одесса»/Telegram

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