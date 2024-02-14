В Одессе остановлены незаконные работы на памятнике архитектуры — Доме Гоголя

В Одессе, на ул. Гоголя, 11, остановлены незаконные работы на памятнике архитектуры — Доме Гоголя.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что по этому адресу расположен памятник архитектуры — дом Трощинского, построенный в 1849 году. Здание более известно как Дом Гоголя, ведь в 1850-1851 гг. здесь жил и работал писатель Николай Гоголь. В этой связи своё название получила и улица, на которой расположен памятник.

Как отметил городской голова Геннадий Труханов, до полномасштабной войны с владельцами Дома Гоголя было достигнуто полное понимание, начат процесс восстановления памятника архитектуры. По процедуре оформлен необходимый пакет документов на противоаварийные работы, целью было остановить разрушение здания, укрепить его конструкции и подготовить к дальнейшим реставрационным работам с сохранением аутентичного вида.

“И действительно, уполномоченное лицо владельцев ООО «Хиллс Инвест» в 2021 году выполнило основной объём противоаварийных работ. Но на этом хорошая история, к сожалению, кончилась”, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Под видом продолжения противоаварийных работ в 2023 году на здании начались незаконные работы по приспособлению его под новую функцию (вероятно, гостиницу). Достроен третий этаж со стороны двора и началось строительство новых балконов.

В настоящее время работы на памятнике архитектуры остановлены.

«Нам всем нужно раз и навсегда осознать: город не допустит беззакония и своеволия. Все свои действия застройщик должен согласовывать с уполномоченными органами и получать разрешения в установленном законом порядке. А не вводить в заблуждение и выполнять несанкционированные работы в надежде, что они останутся незамеченными» , – сказал мэр Одессы.

Одесса News информировала, что 19 января 2024 года произошло обрушение части стены циркульного корпуса Одесской инфекционной больницы — памятника архитектуры национального значения.

Фото и видео: «Одесса»

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