Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с ночной вражеской ракетной атакой

В связи с ночным ракетным и дроновым обстрелом Украины 22 марта, который не миновал и территории Одесской области, к жителям Одессы обратился мэр города Геннадий Труханов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В обращении, в частности Геннадий Труханов кратко описал ситуацию с энергоснабжением Одессы. подчеркнув, что она контролируема.

«Продолжается работа над подключением объектов, обесточенных в результате ночной атаки по энергетической инфраструктуре. ДТЭК проводит стабилизационные отключения. Все объекты социальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Что касается электротранспорта, то принято решение о сокращении количества подвижного состава на городских маршрутах почти вдвое. Соответственно, интервал между движением трамваев и троллейбусов будет увеличен. Так что прошу одесситов планировать свои поездки заранее», — сказал Одесский городской голова.

Мэр Одессы отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме и готовы к любой чрезвычайной ситуации.

«Надеемся, что их не будет, однако помним, что наши враги — нелюди и террористы, которые не остановятся ни перед чем. Поэтому должны быть готовы к любому развитию событий. Держимся и работаем дальше!», — резюмировал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в результате ночного ракетно-дронового обстрела Украины, в том числе Одесской области, по энергетической инфраструктуре Украины, ночью 22 марта были отключения электро/тепло/водоснабжения, обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения, 120 светофорных объектов (перекрёстков), преимущественно в Приморском районе города.

Видео: «Одесса»

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