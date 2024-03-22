Украинские полярники на одесском ледоколе прибыли на антарктическую станцию

Украинское научно-исследовательское судно «Ноосфера» (порт приписки Одесса) с командой 29-й Украинской антарктической экспедиции на борту прибыло на станцию «Академик Вернадский», отправившись 15 марта из порта Пунта-Аренас (Чили).

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

“В ночь на 21 марта (по украинскому времени) судно “Ноосфера” доставило на станцию 29-ю Украинскую антарктическую экспедицию, которая должна заменить коллег из 28-й УАЭ. На “Академике Вернадском” началась пересмена годовых экспедиций”, — говорится в сообщении.

В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка ледокола. Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов и 140 кубометров горючего, необходимых для следующего года зимовки. Поскольку из-за рельефа дна «Ноосфера» не может подойти к причалам станции, всё это будут перевозить моторными лодками от пролива Пенола, где остановилось судно, на остров Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский».

Также учёные и специалисты 28 УАЭ будут передавать дела команде 29 экспедиции.

“Пока “Ноосфера” шла из Чили на станцию, участники сезонного отряда уже начали проведение запланированных исследований по биологии, геологии и геофизике. В частности, были отобраны первые образцы фитопланктона для международного проекта по изучению возможного распространения силиконов в Антарктике”, — проинформировали в НАНЦ.

Работа сезонной экспедиции будет продолжаться при пересменке годовых УАЭ, а также когда судно пойдёт обратно в Чили.

В составе новой экспедиции в качестве метеоролога прибыл и одессит — Артём Матвеев, сотрудник филиала государственного учреждения Госгидрография «Одесский район Госгидрографии». Для Артёма уже будет вторая зимовка.

Фото: НАНЦ/Facebook

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