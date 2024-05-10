Ледокол с одесской припиской завершил антарктический сезон, но останется в ЮАР

Украинский научно-исследовательский ледокол «Ноосфера» (порт приписки Одесса) завершил свой третий антарктический сезон.

Об этом 9 мая сообщил в Facebook Национальный антарктический научный центр.

«Судно «Ноосфера» завершило третий антарктический сезон. Поздно вечером 8 мая 2024 года оно пришвартовалось в порту Кейптауна (ЮАР). Это был самый длинный антарктический сезон «Ноосферы» с крупнейшей научной программой. Он начался 17 ноября 2023 года по маршруту Кейптаун – остров Кинг-Джордж (польская антарктическая станция «Артцовский») – остров Галиндез (украинская антарктическая станция «Академик Вернадский»)», – говорится в сообщении.

В центре отметили, что ледокол доставил на украинскую антарктическую станцию грузы и участников экспедиций, в частности, отряд технических специалистов для модернизации станции, после чего прибыл в чилийский порт Пунта-Аренас.

«Снова в Антарктику судно вышло 15 марта 2024 года. На его борту были команда годовой 29-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), грузы для её зимовки, а также учёные сезонной экспедиции из Украины и других стран. По пути к «Вернадскому», в районе станции и на обратном пути с борта «Ноосферы» было выполнено много исследований», – говорится в посте.

Учёные перечислили эти исследования. Они касались геологической истории Земли, изменений климата, фауны Южного океана, редких китов – южных плавунов, изолированных популяций пресноводных беспозвоночных и сосудистых растений, а также горных пород.

«Снова в Чили «Ноосфера» прибыла 13 апреля, доставив туда участников годовой 28-й УАЭ и сезонной экспедиции. В этом переходе ледоколу пришлось преодолевать сильный шторм в проливе Дрейка с высотой волн до 10 м и скоростью ветра до 35 м/с. Судно в очередной раз отправилось в Антарктику – к острову Кинг-Джордж – для ротации полярников на польской станции «Арцтовский».

По данным центра, последняя и предпоследняя экспедиции ледокола были украинско-польскими, их частично финансировали из Польши.

«Ноосфера» останется в порту Кейптауна до следующего антарктического сезона.

«Возвращение «Ноосферы» в Украину планируется после завершения полномасштабного вторжения РФ», – подчеркнули в Национальном антарктическом научном центре.

Одесса News информировала, что 19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение «Исследования и инновации» подписали акт о покупке 30-летнего флагмана Британской антарктической службы — ледокола James Clark Ross за $5 млн.

30 августа над ледоколом подняли украинский флаг, а 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе во время торжественной церемонии купленное в Великобритании судно переименовали в «Ноосферу». Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что впревые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию в Антарктиду.

Сейчас на станции «Академик Вернадский работает команда полярников, среди которых один одессит — Артём Матвеев, сотрудник филиала государственного учреждения Госгидрография «Одесский район Госгидрографии». Для Артёма это уже вторая зимовка. Он работает на станции метеорологом.

Фото: НАНЦ/Facebook

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