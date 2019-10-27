В гостях у полярника из Одессы побывал императорский пингвин

К украинским полярникам на антарктическую станцию «Академик Вернадский», где работает одессит Александр Зулас, пришёл погостить императорский пингвин.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

«Иногда бывает грустно, а за окном пасмурно и опять этот тревожный ветер и что-то мокрое и холодное сыплет с неба. И вот выходишь со станции на биологические наблюдения. А тут стоит он», — написала коллега Александра Оксана Савенко.

«Антарктида умеет подбодрить своих исследователей. Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пожаловал императорский пингвин», — добавила исследовательница.

Как сообщала Одесса News, на полярной станции в составе 24-й антарктической экспедиции с марта 2019 года работает метеорологом. одессит Александр Зулас. Он учился в 83-ей одесской школе. В 2007 году закончил Одесский государственный экологический университет (бывший гидрометеорологический институт). Это уже пятая зимовка Александра с февраля 2008 года.