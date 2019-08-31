Полярник-одессит прислал из Антарктики пожелания одесским школьникам

Александр Зулас, известный украинский полярник, одессит, работающий сейчас на полярной станции “Академик Вернадский» в далёкой Антарктике, поздравил одесских школьников и их учителей с новым учебным годом.

В телефонном разговоре с корреспондентом Одесса News, Александр Зулас сказал:

«Вот и лето пролетело…. На смену ему пришла прекрасная пора — осень, а с ней и главный праздник сентября — День знаний! Ну, у меня один сын идёт в школу, а двое других ещё в садике, поэтому пожелаю сразу и для садиков тоже: хочу, чтоб все дети, которые идут в школу, садик, шли с хорошим настроением, решали любые задания и справлялись с ними шутя, как иногда, мы, полярники, справляемся с нашими научными исследованиями здесь, в Антарктике. Надо радоваться годам веселья, ведь они так быстро пролетают! И ещё – мечтайте. Мечта может растопить любой айсберг, покорить любую снежную вершину, переплыть океан».

Кстати. Александр Зулас родился в Одессе, учился в 83-ей одесской школе. В 2007 году закончил Одесский государственный экологический университет (бывший гидрометеорологический институт). На полярной станции в составе 24-й антарктической экспедиции с марта 2019 года работает метеорологом. Это уже пятая зимовка Александра с февраля 2008 года.

Фото из личного архива А.Зуласа