Новый Премьер на самокате поздравил школьников с Днём знаний

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинских школьников и студентов с Первым сентября, проведя короткую экскурсию на самокате по зданию правительства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Когда кто-то из вас тоже будет премьер-министром. На тот момент Украина будет сильной модерновой страной, с которой считаются в мире. А правительство будет работать в современном здании», — сказал Гончарук.

По словам Премьер-министра, в здании Кабмина огромное количество этажей, где расположены десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей.

«А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом», — сказал он и проехался на электросамокате по коридору и заехал в зал заседаний правительства.

«В этом помещении министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы Украина была успешной, нам нужны умные и образованные граждане. Поэтому учитесь хорошо, а мы, украинское правительство, создадим вам все необходимые для этого условия», — отметил Премьер-министр.