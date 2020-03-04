Сегодня Верховная Рада «сплетёт лапти» Гончаруку и ещё нескольким министрам

Депутатская фракция «Слуга народа» на заседании 3 марта приняла решение удовлетворить заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат Александр Дубинский, пишет Укринформ.

«Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией за его удовлетворение, воздержались трое, он уже больше не Премьер-министр», — отметил Дубинский.

«Завтра в парламенте мы предлагаем его отставку», — добавил он.

В то же время депутат сказал, что лично заявления Гончарука не видел, но председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что оно поступило в секретариат.

Дубинский также назвал имена потенциальных руководителей министерств, кандидатуры которых обсуждались на заседании фракции «Слуга народа».

«На Минэкономики — Жуковский, Минагропромышленности — обсуждается Милованов, на Минфин — Уманский, Минцифры — Фёдоров, МИД — Кулеба, Минюст — Малюська, Минобороны — Таран, Минсоцполитики — Лазебная, Минмолодьспорт — Гутцайт, МВД — Аваков. Остальные обсуждаются. Мы обсуждали персональный состав Кабинета министров, отчёт силовиков завтра, пять силовиков отчитываются, после чего будет приниматься решение относительно них», — отметил Дубинский.

Он отметил, что министра Кабинета министров также отправят в отставку, но в данный момент кандидатура его преемника ещё обсуждается.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Спикер созвал такое заседание Рады на 16 часов 4 марта 2020 года.

В повестке дня внеочередного заседания предусмотрено рассмотрение шести вопросов, среди которых — «о Кабинете министров Украины».