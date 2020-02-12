Зеленский избавился от своей пресс-секретарши

Вслед за увольнением Главы Офиса Президента Андрея Богдана ушла с должности пресс-секретаря Юлия Мендель.

Пресс-секретарём Президента стала бывшая шеф-редактор издания L’Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Даша Заривная.

О заявлении Даши Заривной, которую она опубликовала в Твиттере, сообщило издание «Детектор Медиа».

«Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать», — написала она.

В своём последнем посте в Facebook Дарья Заривная указала, что находится вместе с Ермаком (новым Главой Офиса Президента. — Ред.) в Офисе президента, указав, что детали и официальный комментарий будут позже.

Как сообщала Одесса News, 11 февраля стало последним днём работы главы Офиса президента Андрея Богдана.

Фото из открытых источников