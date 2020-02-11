Зеленский поменял руководителя Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента.

«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса Президента Украины», — отмечается в Указе №46/2020.

В то же время указом №48/2020 Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП, предварительно освободив его от должности помощника Президента Указом №47/2020.

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Как и его предшественник на посту руководителя ОП, он был связан с юриспруденцией — в 1995 году Ермак закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко, получив степень магистра по международному праву, а позже — свидетельство, разрешающее вести адвокатскую деятельность.

В конце 1990-х новый глава ОПУ активно участвовал в юридической жизни Украины — он основал собственную юридическую компанию, стал членом Международной организации юристов и Ассоциации правоведов Украины.

Позже Андрей Ермак занялся кинобизнесом, основав компанию Гарнет Интернешнл МедиаГрупп, осуществляющую продакшн, продюсирование и дистрибуцию фильмов. За время существования компании новый руководитель Офиса Зеленского выступил продюсером двух фильмов: «Правила боя» и «Межа».

Большинство проектов компании Ермака связаны с сериалами производства ТРК Украина, которая входит в медиахолдинг олигарха и самого богатого человека страны Рината Ахметова.

В большую политику Ермак вошел в мае 2019 года, когда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил его своим помощником.

Постепенно сферой ответственности помощника президента стала внешняя политика Украины — он принимал активное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и РФ; позже — в организации обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.

Помимо этого, Ермак отвечал за процессы по организации встречи в нормандском формате с украинской стороны, а также принимал участие в формальных и неформальных переговорах с Россией и Соединёнными Штатами.

Вплоть до своего назначения главой ОП 11 февраля 2020 года Ермак сопровождал Зеленского практически во всех зарубежных рабочих поездках.