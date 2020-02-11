Зеленский поменял руководителя Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента.
«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса Президента Украины», — отмечается в Указе №46/2020.
В то же время указом №48/2020 Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем ОП, предварительно освободив его от должности помощника Президента Указом №47/2020.
Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Как и его предшественник на посту руководителя ОП, он был связан с юриспруденцией — в 1995 году Ермак закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко, получив степень магистра по международному праву, а позже — свидетельство, разрешающее вести адвокатскую деятельность.
В конце 1990-х новый глава ОПУ активно участвовал в юридической жизни Украины — он основал собственную юридическую компанию, стал членом Международной организации юристов и Ассоциации правоведов Украины.
Позже Андрей Ермак занялся кинобизнесом, основав компанию Гарнет Интернешнл МедиаГрупп, осуществляющую продакшн, продюсирование и дистрибуцию фильмов. За время существования компании новый руководитель Офиса Зеленского выступил продюсером двух фильмов: «Правила боя» и «Межа».
Большинство проектов компании Ермака связаны с сериалами производства ТРК Украина, которая входит в медиахолдинг олигарха и самого богатого человека страны Рината Ахметова.
В большую политику Ермак вошел в мае 2019 года, когда новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил его своим помощником.
Постепенно сферой ответственности помощника президента стала внешняя политика Украины — он принимал активное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и РФ; позже — в организации обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.
Помимо этого, Ермак отвечал за процессы по организации встречи в нормандском формате с украинской стороны, а также принимал участие в формальных и неформальных переговорах с Россией и Соединёнными Штатами.
Вплоть до своего назначения главой ОП 11 февраля 2020 года Ермак сопровождал Зеленского практически во всех зарубежных рабочих поездках.
Как сообщала Одесса News, Зеленский 21 мая 2019 года назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента, которая потом была переименована в Офис Президента. Богдан, в частности, был юридическим советником Зеленского во время избирательной президентской кампании.