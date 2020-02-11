В Белгород-Днестровском совершено дерзкое нападение на кассира вокзала

Белгород-днестровские полицейские задержали 18-летнего юношу за нападение на кассиршу железнодорожного вокзала.

Об этом информирует Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области на сайте Нацполиции.

«Когда женщина выходила из рабочего кабинета и стала закрывать дверь, молодой человек ударил её стеклянной бутылкой по голове, после чего проник в помещение и похитил из кассы две тысячи гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь пострадавшей пришли случайные прохожие, которые вызвали «скорую» и полицию.

Опросив очевидцев, правоохранители по полученным приметам установили личность злоумышленника, который оказался 18-летним местным жителем, уже привлекавшимся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

На следующий день парня задержали по месту жительства. Он признался в содеянном.

Правда, молодой разбойник пояснил, что деньги уже успел потратить.

Сведения по факту грабежа внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения, — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба. — Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до восьми лет».

Как сообщала Одесса News, 10 февраля прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум гражданам Грузии в совершении разбойного нападения на предпринимателя.