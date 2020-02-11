Одесские аудиторы своими ревизиями принесли доход государству на 4, 3 млн гривен

В январе 2020 года государственные аудиторы Южного офиса Госаудитслужбы обнаружили на подконтрольных объектах потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 13 млн грн, благодаря аудиторам возмещено более 4,2 млн гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Одесские аудиторы с начала года передали для соответствующего реагирования правоохранительным органам материалы 2-х ревизий. По результатам рассмотрения переданных материалов в прошлый период начато 6 досудебных расследований и вручено 1 письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, — говорится в сообщении.

К подконтрольным объектам, у которых выявлены нарушения, применены 1 остановка операций с бюджетными средствами, 1 — предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения.

За несоблюдение законодательства 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.