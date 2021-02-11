Переводите деньги с Mastercard — просто и удобно

Переводите деньги с Mastercard — с карты на карту, в сети Интернет, с любого устройства. Вы можете осуществить денежный перевод даже в случае, если карты отправителя и получателя принадлежат разным платёжным системам.

Всё, что вам нужно — знать номер карты получателя.

С Mastercard вы можете осуществить денежные переводы в любом месте без заполнения многочисленных бумаг — просто и удобно!

Преимущества денежных переводов от Mastercard:

· Быстрый денежный перевод без посещения банка;

Погашение задолженности по кредитной карте;

· Перевод средств родственникам или близким;

· Экономия времени и никаких очередей в кассу;

· Пополнение другой платёжной карты.

Помогите своему бизнесу, принимая платежи Mastercard в Интернете и лично. Независимо от того, продаёте вы в Интернете или оффлайн, приём платежей Mastercard может помочь вашему бизнесу. Более быстрый расчёт, более счастливые клиенты, гарантированная оплата — веские причины начать сотрудничество с Mastercard.

Клиенты могут отслеживать свои личные данные круглосуточно и без выходных, а также реагировать на подозрительные действия на этой простой в использовании онлайн-платформе.

Варианты оплаты:

Оплачивайте покупки или проезд с технологией бесконтактных оплат Mastercard, просто поднесите смартфон или умные часы к терминалу. Все карты есть в вашем устройстве, а оплата происходит мгновенно. Номера карт не разглашаются, что обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции. Каждая транзакция имеет уникальный код, поэтому мошенники не получат информацию о платеже.

Просто загрузите специальное приложение на ваш смартфон (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay), затем добавьте ваши карты Mastercard в приложение, следующий шаг — подсветите смартфон или разблокируйте его, если сумма оплаты более 500 гривен и, наконец, поднесите смартфон к бесконтактному терминалу, чтобы произвести оплату.

Рассчитывайтесь везде, включая заведения питания, заправки, супермаркеты, транспорт, магазины, развлечения.