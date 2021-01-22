Позади планеты всей: Украина занимает 120 место по развитию финансового рынка

На сегодня Украина занимает 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года сказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, пишет Укринформ.

«На сегодня Украина занимает 120 место среди 125 стран по развитию финансового рынка. Наше законодательство очень существенно отстаёт. Мы получили хороший шанс, подписав Европейскую ассоциацию, и на сегодня мы имеем чёткий вектор развития и приближения нашего финансового права к ЕС», — сказал Хромаев.

Он отметил, что за последние 18 месяцев Украина сделала мощнейший шаг: был принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (его ещё называют закон о «сплите»), закон о деривативах.

Но, по его словам, ещё остаются законопроекты, которые следует принять, чтобы финансовый рынок имел надлежащую законодательную базу, необходимую для его нормальной работы.

Как сообщала Одесса News, Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на двадцать пятое место (между Вьетнамом и Таиландом).